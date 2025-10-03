Тайвань відмовився ділити виробництво напівпровідників зі США. До цього його спонукає Білий дім

Міністр торгівлі США Говард Латнік викликав занепокоєння серед тайванців минулими вихідними, вимагаючи в телевізійному інтервʼю, щоб Тайвань порівну розподілив виробництво чипів між вітчизняними та американськими потужностями. Це додало нової напруженості у поточні торговельні переговори між США та Тайванем.

Вашингтон дедалі більше стурбований своєю значною залежністю від Тайваню, чий гігант чипів TSMC постачає переважну більшість передових напівпровідників у світі великим клієнтам, таким як розробник чипів штучного інтелекту Nvidia та Apple. Але багато хто на Тайвані розглядає його майстерність у виробництві мікросхем як «кремнієвий щит», що здатен стримати потенційне вторгнення з боку Китаю й може допомогти отримати міжнародну підтримку своєї безпеки.

Тайвань пообіцяв чинити опір тиску щодо перенесення половини своїх виробничих потужностей з виробництва чипів до Сполучених Штатів. До цього його спонукає адміністрація президента США Дональда Трампа.

В інтервʼю NewsNation Лутнік згадав про концепцію «кремнієвого щита», заявивши, що США знадобиться 50% внутрішнього виробництва мікросхем, аби захистити Тайвань.

«Мій аргумент, на їхню думку, був таким: якщо у вас 95%, як я зможу змусити їх захистити вас? Ви збираєтеся відправити це літаком? Ви збираєтеся відправити це на човні?» — сказав він, маючи на увазі приблизний відсоток світового виробництва передових мікросхем на Тайвані.

Лутнік також сказав, що Вашингтон обговорює цю пропозицію з Тайбеєм і що мета адміністрації Трампа — збільшити частку чипів, виготовлених у США, на ринку «до 40%, а можливо, і до 50%». Ці кроки викликали страх серед тайванців, деякі з яких вважають, що США використовують політичний тиск, щоб позбавити Тайвань його лідерства в галузі та конкурентоспроможності.

Віцепремʼєрка Тайваню Чен Лі-чюнь, яка займається торговельними перемовинами зі США, заявила, що країна «не погодиться» виробляти 50% своїх напівпровідників на території США.

Така ж реакція послідувала і з боку тайваньської опозиції. Депутатка від опозиційної партії «Гоміньдан» Сюй Юй-чен розкритикувала вимогу США, назвавши її «відвертим пограбуванням», а не «співпрацею». Вона закликала уряд відхилити вимогу, яку назвала «продажем нації».

«Якщо США змусять TSMC розділити найсучасніші виробничі потужності, ефективність «кремнієвого щита» буде ослаблена, а стратегічний важіль безпеки Тайваню буде повністю втрачено», — сказала вона у своїй заяві.

У середу Кабінет міністрів Тайваню заявив, що під керівництвом віцепремʼєрки Чен завершився пʼятий раунд торговельних переговорів у Вашингтоні. Чен заявила, що на перемовинах «досягли певного прогресу», але поділ виробництва напіпровідників там не обговорювали.