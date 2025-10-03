Архієпископом Кентерберійським і духовним лідером Англіканської церкви вперше стала жінка

Новим архієпископом Кентерберійським і фактично духовним лідером Англіканської церкви вперше стала жінка. Уряд Британії призначив на цю посаду Сару Малаллі.

Про це пише The Guardian.

Малаллі — колишня головна медсестра Англії та єпископ Лондону. Юридично вона обійме посаду на церемонії в Кентерберійському соборі в січні, після чого відбудеться формальна інтронізація, на якій, ймовірно, будуть присутні члени королівської родини.

Призначення жінки архієпископом Кентерберійським сталось вперше за всю 1 400 історію існування посади. Лише у 2014 році Англіканська церква дозволила жінкам ставати єпископами.

У своєму першому виступі в Кентерберійському соборі Малаллі визнала, що її нова роль буде «складною і вимогливою».

The Guardian зазначає, що рішення про призначення Маллалі архієпископом Кентерберійським може викликати невдоволення у більш консервативних груп в Англіканській церкві, зокрема її закордонних представництв.

«Глобальна роль архієпископа як очільника 85 мільйонів англікан у всьому світі означає, що її попередники мусили балансувати між консервативними церквами в африканських країнах, де гомосексуальність у деяких місцях заборонена, і більш ліберальними голосами Заходу», — зазначає видання.

Що передувало

Маллалі замінила на посаді архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі, який обіймав цю посаду з 2013 року. Його відставка відбулася на тлі публікації доповіді у справі повʼязаного з церквою британського юриста Джона Сміта.

Під час перевірки незалежна група слідчих встановила, що юрист з 1970-х років жорстоко поводився з дітьми, які потрапляли до християнських літніх таборів. Протягом 40 років від побиття і розбещування постраждали понад 100 хлопчиків і підлітків, стверджується у звіті. У 1984 році чоловік переїхав до Африки та, ймовірно, продовжував знущатися з неповнолітніх, допоки не помер у 2018 році.

Сміта так і не притягнули до відповідальності. Автори доповіді дійшли висновку, що церковні високопосадовці знали про злочини Сміта, але своєю бездіяльністю покривали його. Зокрема, Джастіна Велбі критикували за те, що після вступу на посаду архієпископа Кентерберійського він міг допомогти притягнути Сміта до відповідальності, якби звернувся до поліції, але не зробив цього.