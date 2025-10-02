З прикордоння Чернігівщини евакуювали майже півтори тисячі дітей

У Чернігівській області евакуюють вихованців обласних інтернатів та інших цілодобових закладів освіти. Станом на 19 вересня з 20-кілометрової зони у прикордонні регіону вивезли 1 422 дитини.

Про це повідомила Чернігівська ОВА у відповідь на запит LIGA.net.

Зазначається, що попри атаки Росії там не ухвалювали рішень про примусову евакуацію населення. Водночас місцева влада активно переміщує дітей та інших вразливих людей з потенційно небезпечних районів.

План переміщення таких закладів, розташованих менш ніж за 100 км від кордону з Росією та Білоруссю, затвердили ще 30 травня 2024 року.

Загалом, за даними Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОВА, станом на 19 вересня з населених пунктів у 20-кілометровій зоні від кордону евакуйовано 6 857 мешканців. До більш безпечних районів також евакуюють людей з інвалідністю та маломобільних.