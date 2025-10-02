У Лондоні засудили за шахрайство китайську «богиню багатства» — у неї вилучили біткоїнів на $7 мільярдів

У Лондоні заарештували й засудили 47-річну громадянку Китаю Чжимін Цянь, також відому як Яді Чжан, за участь у масштабній схемі шахрайства та відмиванні грошей. У неї вилучили криптовалюту — 61 000 біткоїнів, що становить майже $7 мільярдів.

Про це повідомляє BBC.

Щодо Цянь провели міжнародне розслідування через шахрайство, яке призвело до найбільшого у світі вилучення криптовалюти за всю історію.

За даними слідства, між 2014 і 2017 роками вона організувала фінансову піраміду, у якій пообіцяла вкладникам 300% прибутковості, однак отримані кошти жінка переводила в біткоїни, які намагалася відмивати в Лондоні.

Metropolitan Police

Таким чином їй вдалося ошукати 128 тисяч інвесторів.

На суді Цянь визнала себе винною в незаконному придбанні та володінні криптовалютою.

Поліція зазначає, що підсудна пʼять років «ухилялася від правосуддя», перш ніж її вдалося заарештувати.

Її адвокат Роджер Сахота заявив, що визнання провини має принести «заспокоєння інвесторам», оскільки різке зростання вартості криптовалюти дозволить відшкодувати втрати.

Другий фігурант справи — громадянин Малайзії Сенг Хок Лінг. Він теж визнав свою участь у відмиванні грошей. Проти нього розпочали процедуру конфіскації понад £16,2 мільйона (приблизно $21,7 мільйона).

Також у схемі брала участь 44-річна Цзянь Вень, яка працювала у китайському ресторані швидкого харчування в Лондоні. Торік її засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення. Вона відмивала гроші й жила в «багатомільйонному орендованому будинку», а також придбала нерухомість у Дубаї. У неї поліція вилучила біткоїнів на понад £300 мільйонів (приблизно $402,6 мільйона).

За даними китайських медіа, у схему Цянь вкладали гроші переважно інвестори віком від 50 до 75 років — від сотень тисяч до десятків мільйонів юанів. Багато з них були бізнесменами, банківськими працівниками та представниками судової влади. У Китаї Цянь називали «богинею багатства».

Британська влада розглядає можливість залишити конфісковані кошти у себе, проте частина жертв можуть подати заявки на повернення своїх активів.

Міністр безпеки Британії Ден Джарвіс заявив, що цей вирок є «чітким сигналом», що країна не стане «безпечним притулком» для злочинців.

Вирок Цянь оголосять 10 листопада, після дводенного судового засідання.