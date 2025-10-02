Gazeta Wyborza: Росія готувала теракти в Польщі, Литві та Німеччині. Хотіли використовувати дрони та консервні банки

Для цієї операції росіяни завербували 27-річного громадянина України Владислава Д., який проживає в польському місті Катовіці. Ймовірно, повне імʼя підозрюваного — Владислав Деркавець. Його імʼя фігурує у пов’язаній з польським розслідуванням судовій справі в Боснії. Він нібито виконував наказ куратора з Telegram на псевдонім «Воїн». За інструкціями Владислав мав придбати лопату, викопати банки та перевезти їх до Польщі.

Про це пише польська Gazeta Wyborza з посиланням на джерела, знайомі з висновками Національної прокуратури й Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Російська військова розвідка ГРУ, ймовірно, готувала теракти на території Польщі, Німеччини та Литви. Для цього росіяни збиралися використовувати дрони та банки з-під кукурудзи, начинені вибухівкою.

За даними слідства, курʼєр розкопав схованку з консервними банками на старому цвинтарі в литовському Каунасі. Литовська контррозвідка виявила ідентичні пакети зі щільно упакованою вибухівкою. Експерти підрахували, що вміст однієї банки еквівалентний 1,4 кг тротилу, що могло б знищити легковий автомобіль і серйозно поранити пасажирів.

Після свого першого завдання Дерковець залишив дві банки біля зʼїзду з автостради А2 в напрямку польського міста Згеж. Агентство внутрішньої безпеки Польщі вирушило до вказаного місця на автомагістралі, але нічого не знайшло.

«Ми не знаємо, що було в зниклих банках. Тому ми не можемо зробити висновок, що це теж була вибухівка, хоча він і здається очевидним», — повідомили джерела Gazeta Wyborcza.

Під час наступної поїздки він перевіз компоненти дрона та SIM-картку до німецького Дюссельдорфа. Операція відбулася під час Євро-2024 у Німеччині, коли матчі проходили, серед іншого, у Дюссельдорфі.