Gazeta Wyborza: Росія готувала теракти в Польщі, Литві та Німеччині. Хотіли використовувати дрони та консервні банки

Російська військова розвідка ГРУ, ймовірно, готувала теракти на території Польщі, Німеччини та Литви. Для цього росіяни збиралися використовувати дрони та банки з-під кукурудзи, начинені вибухівкою.
Про це пише польська Gazeta Wyborza з посиланням на джерела, знайомі з висновками Національної прокуратури й Агентства внутрішньої безпеки Польщі.
Для цієї операції росіяни завербували 27-річного громадянина України Владислава Д., який проживає в польському місті Катовіці. Ймовірно, повне імʼя підозрюваного — Владислав Деркавець. Його імʼя фігурує у пов’язаній з польським розслідуванням судовій справі в Боснії. Він нібито виконував наказ куратора з Telegram на псевдонім «Воїн». За інструкціями Владислав мав придбати лопату, викопати банки та перевезти їх до Польщі.
За даними слідства, курʼєр розкопав схованку з консервними банками на старому цвинтарі в литовському Каунасі. Литовська контррозвідка виявила ідентичні пакети зі щільно упакованою вибухівкою. Експерти підрахували, що вміст однієї банки еквівалентний 1,4 кг тротилу, що могло б знищити легковий автомобіль і серйозно поранити пасажирів.
Після свого першого завдання Дерковець залишив дві банки біля зʼїзду з автостради А2 в напрямку польського міста Згеж. Агентство внутрішньої безпеки Польщі вирушило до вказаного місця на автомагістралі, але нічого не знайшло.
«Ми не знаємо, що було в зниклих банках. Тому ми не можемо зробити висновок, що це теж була вибухівка, хоча він і здається очевидним», — повідомили джерела Gazeta Wyborcza.
Під час наступної поїздки він перевіз компоненти дрона та SIM-картку до німецького Дюссельдорфа. Операція відбулася під час Євро-2024 у Німеччині, коли матчі проходили, серед іншого, у Дюссельдорфі.
- Раніше медіа писали про інше завдання Дерковця. Тоді він збирав посилки у столиці Литви Вільнюсі. У кожній з них була подушка, кілька тюбиків косметики та секс-іграшки. Три посилки загорілися під час транспортування – у вантажівці поблизу Варшави, в аеропорту німецького Лейпцига та на складі в англійському Бірмінгемі. Четверту вилучила поліція. Тести підтвердили наявність детонаторів і легкозаймистих речовин. За словами влади, якби посилки спалахнули в літаку, катастрофа була б неминучою.
- У справі також фігурує росіянин Олександр Безрукавий. Минулого року його заарештували в Боснії та Герцеговині. Польські служби розшукували його з серпня 2024 року, після того як встановили, що він є координатором російської диверсійної діяльності. Його затримала місцева влада, яка потім отримала два запити на екстрадицію — від Польщі та від Росії. Задовольнили запит Варшави. Москва стверджувала, що Безрукавий є серйозним злочинцем і оголошений в розшук, а потім подала новий запит до польської влади.