WP: Пентагон хоче вибірково перевіряти на поліграфі своїх працівників. Так планують боротись зі «зливами» в медіа

Пентагон планує запровадити суворі угоди про нерозголошення та випадкові перевірки на детекторі брехні для десятків працівників своєї штаб-квартири, включно з багатьма високопосадовцями.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела та внутрішні документи Пентагону.

Усі військовослужбовці, цивільні працівники та підрядники в Офісі міністра оборони та Об’єднаному комітеті начальників штабів — понад 5 000 людей — мають підписати угоду про нерозголошення, яка «забороняє розкриття непублічної інформації без дозволу або поза визначеною процедурою». Про це йдеться в проєкті меморандуму заступника міністра оборони Стіва Файнберга.

В іншому документі Файнберг пропонує створити програму випадкових перевірок на поліграфі для цих посадовців. У документах не уточнювали, хто саме має підписувати угоди і проходити поліграф, що означає: нововведення можуть стосуватися всіх — від чотиризіркових генералів до адміністративних асистентів.

Ці заходи є частиною ширшої стратегії Адміністрації президента США Дональда Трампа та Пентагону щодо виявлення чиновників, яких вважають недостатньо лояльними або які надають інформацію журналістам.

Колишні посадовці та юристи у сфері національної безпеки наголошують, що вже існують суворі обмеження й покарання за несанкціоноване розкриття інформації. На їхню думку, нові заходи покликані додатково залякати персонал.

Напруження між Білим домом і Пентагоном посилилося ще цього року, коли почали застосовувати поліграфи для пошуку витоків інформації в медіа. Радник міністра оборони Патрік Вівер скаржився чиновникам Білого дому, що його та команду можуть змусити проходити поліграф. Білий дім втрутився й тимчасово припинив практику.