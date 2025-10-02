В Ефіопії обвалились будівельні конструкції, які підтримували церкву. Десятки загиблих, сотні постраждалих

В ефіопському регіоні Амхара обвалилися будівельні риштування, що підтримували церкву, яка перебувала на стадії будівництва.

Про це пише BBC з посиланням на дані очевидців і місцевої поліції.

Унаслідок інциденту загинули щонайменше 30 людей та понад 200 зазнали поранень. У поліції кажуть, що кількість жертв може зрости. Наразі відомо, що загиблі — люди віком від 25 до 80 років.

Обвал стався уранці 1 жовтня, коли тисячі вірян зібралися біля церкви на щорічне християнське святкування дня Діви Марії.

Місцева влада повідомляє, що багато людей досі перебувають під завалами, тож рятувальні операції тривають.

BBC зазначає, що в Ефіопії часто не дотримуються правил охорони праці та техніки безпеки, тому будівельні катастрофи є поширеним явищем.