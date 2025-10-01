Директорка The Kyiv Independent поскаржилась на переслідування. «Схеми» зʼясували, що до її будинку приходив співробітник СБУ

До будинку виконавчої директорки видання The Kyiv Independent Дарини Шевченко 29 вересня приходив невідомий чоловік і розпитував про неї сусідів. Журналісти проєкту «Схеми» його ідентифікували — кажуть, що це співробітник СБУ.

Про сам інцидент розповіла 30 вересня головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Вона опублікувала фотографії чоловіка, який, за її словами, приходив до будинку Шевченко та збирав про неї інформацію: розпитував сусідів, показуючи її фото, фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі.

«У будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони, очевидно, налякані. Далі їх буде питати поліція. Сьогодні Дарина написала заяву про переслідування. Чекаємо від поліції дій і зʼясування, що це було», — розповіла Руденко.

Вже наступного дня журналісти «Схем» ідентифікували цього чоловіка — його звуть Олександр, йому 24 роки, а в сервісах перевірки номерів він підписаний як «СБУ Олександр». У спецслужбі «Схемам» підтвердили, що чоловік працює в Службі безпеки України, але стверджують, що він приходив за вказаною адресою в іншій справі, яка не пов’язана з журналісткою.

«Наразі СБУ здійснює розслідування незаконної діяльності одного зі злочинних угруповань столиці. Перебування оперативника Служби безпеки за вказаною адресою було зумовлене перевіркою місця знаходження фігуранта іншої кримінальної справи. Зазначені дії жодним чином не повʼязані з діяльністю як редакції Kyiv Independent, так і представників медіа загалом», — зазначили у пресслужбі СБУ.

Окремо джерела у правоохоронних органах повідомили «Схемам», що чоловік, якого СБУ називає фігурантом кримінального провадження, є колишнім власником квартири, у якій проживає Шевченко.