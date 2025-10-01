Politico: Декілька країн ЄС блокують ідею кваліфікованої більшості для прискорення вступу України

ЄС обговорює можливість ухвалювати рішення про вступ нових членів кваліфікованою більшістю, щоб прискорити процес вступу для України та Молдови. Проте кілька країн, серед яких Франція, Нідерланди та Греція, виступають проти, побоюючись втратити своє право вето на кандидатури, які вважають проблематичними.

Про це повідомляє Politico.

Однак план стикається з серйозним опором. Франція, Нідерланди, Греція та, ймовірно, Данія побоюються, що зміна правил обмежить їхню здатність блокувати заявки, які вони вважають проблематичними.

Для цих країн право вето є ключовим інструментом національного суверенітету: Греція хоче мати можливість затримати вступ Туреччини, Болгарія — контролювати процес Північної Македонії, Хорватія — Сербії.

«Ми не переконані в доцільності зміни правил гри під час гри... Використання кваліфікованої більшості для просування вступу створює великий ризик політизації процесу», — зазначив високопоставлений дипломат ЄС.

Водночас деякі лідери, зокрема президент Фінляндії Олександр Стубб, підтримують спроби надати більш гнучкі механізми ухвалення рішень, особливо для України.

Що передувало

Ідею про ухвалення рішень, зокрема про початок переговорів щодо вступу України до ЄС за допомогою схвалення кваліфікованою більшістю, а не одностайною згодою, запропонував президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Ідея Кошти має на меті спростити процес для України та Молдови, чиї заявки заблоковані на кілька місяців через вето Угорщини. Вона дозволила б просуватися вперед навіть якщо кілька країн виступають проти, залишаючи остаточне рішення за одностайним схваленням.

Пропозицію обговорять в Копенгагені в середу, 1 жовтня, разом з іншою ініціативою про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.