На Одещині через негоду загинули 9 людей. Серед жертв — сімʼя з дитиною (доповнено)

У вівторок, 30 вересня, Одеську область накрили сильні дощі. Унаслідок негоди загинули девʼять людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Серед жертв негоди — сімʼя з 5 людей. За словами речниці ДСНС Марини Аверіної, родина жила на цокольному поверсі будинку. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися.

Також загинули три жінки, які йшли дорогою. Їх накрило хвилею і понесло течією. Всі загиблі — жителі Одеси.

Рятувальники всю ніч евакуйовували людей з водяних пасток, вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яку знайшли вже на ранок.

Загалом врятували 362 людини та евакуювали 227 транспортних засобів. ДСНС залучила 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають.

Найскладнішою була ситуація в Одесі та Одеському районі. За день там зафіксували майже двомісячну норму опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження комунальної інфраструктури. У регіоні виникли проблеми з електропостачанням.

За прогнозами синоптиків, злива триватиме і 1 жовтня.