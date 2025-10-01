Європейська комісія хоче скорегувати власні правила, щоб обійти вето Угорщини. Світові медіа про війну 30 вересня

Єврокомісія пропонує обійти вето Угорщини та розпочати технічну роботу над вступом України й Молдови до ЄС без офіційного рішення — саме воно потребує одностайності всіх 27 країн, пише Financial Times. Такий варіант дозволив би Києву і Кишиневу просунутися в реформах і здійснити інституційні зміни. А щойно Угорщи на захоче зняти вето, формальності можна буде прискорити — кажуть європейські чиновники журналістам. Ризик полягає лише в тому, що без публічного визнання їхніх зусиль Україна та Молдова можуть втратити мотивацію проводити «інколи болісні» політичні реформи. Утім, повна зупинка євроінтеграційного процесу була б ще гіршою, переконані джерела видання в ЄС.

Маріупольці, які виїхали з міста після того, як у травні 2022 року його захопили росіяни, зберігають свою ідентичність і мріють повернутися додому, розповідає французьке видання Le Monde. Маріупольська громада відкрила центри допомоги, медпункти, школи, житло для переселенців у Дніпрі та Києві, а також релокувала університети. Люди бояться, що в переговорах про мир їхнє місто можуть «продати» або залишити під контролем Росії. Тож головна їхня вимога — не допустити «територіальних обмінів», навіть якщо шанс на дипломатичне повернення міста під контроль України геть малий.

Понад рік Чехія таємно закуповує боєприпаси для України по всьому світу, і ця програма стала життєво важливою для української армії, пише The New York Times. Але зараз вона під загрозою: популістська партія ANO, яка, ймовірно, виграє парламентські вибори, обіцяє її закрити або передати під контроль НАТО, пояснюючи це непрозорістю схем і економічними проблемами у своїй країні. Дискусію підживлюють втома чехів від війни та російська дезінформація, пише видання. Водночас нещодавні польоти російських дронів і винищувачів у повітряний простір Польщі, Румунії та Естонії можуть змінити настрої — нагадавши чехам, що війна поруч, і підштовхнути їх підтримати чинний уряд.

«Суперечливе минуле нових героїв України» — під таким заголовком вийшла стаття Foreign Policy про корпус «Азов». Видання розповідає, як сила, раніше відома як «ультраправий добровольчий підрозділ», стала ключем до військового успіху країни. Корпус «Азов» пройшов модернізацію за стандартами НАТО і став прикладом успішної перебудови українських Збройних сил із сотні бригад у більш компактну корпусну систему.

Читайте також матеріал редакційної колегії Bloomberg про те, що Європі треба швидко і напряму фінансувати українські виробництва, аби допомогти Україні виграти війну безпілотників. Значна частка з понад мільярда євро, що ЄС виділив на дрони для України цьогоріч, відправиться західним підприємствам, які повільні й часто не володіють найкращими технологіями — у війні це позбавлений сенсу шлях, пише видання.

The Wall Street Journal пише, що західна концепція активної оборони, коли противник отримує жорстку відсіч лише при безпосередньому нападі, більше не виправдовує себе. Росіяни вивчили ці підходи й гібридним чином, не доводячи ситуацію до прямої небезпеки для себе, доволі успішно відсувають «червоні лінії» глобального протистояння.

