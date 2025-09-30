NYT: Держсекретар США і провідні радники Трампа прагнуть усунути Мадуро від влади у Венесуелі

Останнім часом посилилися зусилля головних помічників президента США Дональда Трампа щодо усунення Ніколаса Мадуро з посади президента Венесуели. Представники адміністрації обговорюють широку кампанію, яка посилить військовий тиск, аби змусити його піти. Про це пише The New York Times із посиланням на посадовців у Вашингтоні. Кампанію очолює державний секретар і радник президента з національної безпеки Марко Рубіо. Він стверджує, що Мадуро є незаконним лідером, який контролює експорт наркотиків до Сполучених Штатів, що становить «безпосередню загрозу». Протягом останніх тижнів американські військові здійснили смертельні атаки на цивільні човни, які, за словами адміністрації, займалися контрабандою наркотиків для венесуельських банд. Але Рубіо розробляє більш агресивну стратегію, використовуючи дані, надані Центральним розвідувальним управлінням, повідомили чиновники. Пентагон створив у регіоні контингент у понад 6 500 військовослужбовців. Директор ЦРУ Джон Реткліфф і головний радник президента США з питань внутрішньої політики Стівен Міллер підтримують підхід Рубіо, додали чиновники.

Американські військові планують потенційні військові операції, спрямовані проти підозрюваних у торгівлі наркотиками у самій Венесуелі, як наступний етап, хоча Білий дім ще не схвалив такий крок. Ці операції мають завадити виробництву та незаконному обігу наркотиків у Венесуелі, а також посилити тиск щодо Мадуро. Оскільки представники Білого дому вважають, що Мадуро очолює мережу картелів Венесуели, вони можуть стверджувати, що усунення його від влади, зрештою, є операцією з боротьби з наркотиками. Рубіо неодноразово посилався на обвинувальний акт Міністерства юстиції 2020 року, висунутий Мадуро та іншим венесуельським посадовцям за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків. Нещодавно він назвав Мадуро «втікачем від американського правосуддя» і головою «терористичної організації та організованої злочинності, які захопили країну».