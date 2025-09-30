Spiegel: Невідомі «обстріляли» німецький військовий літак піротехнікою

Невідомі нападники випустили піротехнічні засоби по німецькому військовому транспортному літаку C130 невдовзі після його зльоту. Літак не постраждав, а пілоти негайно повідомили диспетчерську вежу.

Про це пише Der Spiegel з посиланням на джерела.

Інцидент стався на авіабазі Целле в Нижній Саксонії 26 вересня близько опівдня. Після нього Збройні сили Німеччини та поліція розпочали розслідування. Джерела в Бундесвері повідомили, що напади на військові літаки трапляються дуже рідко, але випадки, коли пілотів засліплюють лазерні вказівники, непоодинокі. Наразі вважають, що випущенні засоби були новорічними феєрверками. Оскільки інцидент стався посеред дня, не можна виключати цілеспрямованої атаки.

Військова поліція та правоохоронці негайно обшукали територію навколо авіабази, але поки що нічого не знайшли. Поліція Целле на запит Spiegel заявила, що порушила провадження щодо небезпечного перешкоджання повітряному руху. Територію навколо авіабази обшукали за допомогою собаки, але поки що нічого, що могло б допомогти розкрити злочин, не знайшли.

За словами поліції, конкретної загрози для літака не було, оскільки ракета-феєрверк злетіла в небо за 500 метрів від літака. Однак через «делікатний характер ситуації» вони серйозно ставляться до таких випадків і продовжать розслідування.

Навіть якби дія не була справжнім нападом на літак, наслідки для винних можуть бути серйозними. Німецька влада послідовно карає небезпечне втручання в повітряний рух. Винним може загрожувати великий штраф або навіть позбавлення волі.

Зараз у Повітряних силах Німеччини є шість літаків C130. Разом зі значно більшими моделями A400M вони забезпечують можливість розгортання військ. В останні місяці літаки також використовували для скидання гуманітарної допомоги над сектором Гази.