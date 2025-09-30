Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам, які не мають акредитації

Уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.

Про це заявив глава МЗС країни Ян Ліпавський.

За його словами, відповідну пропозицію висунув він сам.

«Кількість диверсійних операцій зростає, і ми не будемо ризикувати агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам і будемо й надалі домагатися якомога більш суворих заходів на рівні всього Шенгену. Ми захистимо Чехію», — написав він.