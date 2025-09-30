Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам, які не мають акредитації

Уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.
Про це заявив глава МЗС країни Ян Ліпавський.
За його словами, відповідну пропозицію висунув він сам.
«Кількість диверсійних операцій зростає, і ми не будемо ризикувати агентами під дипломатичним прикриттям. Ми подаємо приклад іншим країнам і будемо й надалі домагатися якомога більш суворих заходів на рівні всього Шенгену. Ми захистимо Чехію», — написав він.
- У вересні в Європі зафіксували низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових об’єктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові розгорнуть місію в Данії для поширення досвіду протидії дронам.