Медіа: Жінка, яка з чоловіком і двома дітьми загинула на Сумщині, була вагітна двійнею

Унаслідок російського удару по будинку в Сумській області вночі 30 вересня разом з чоловіком та двома синами загинула жінка, яка була вагітна двійнею.

Про це повідомило місцеве видання «Кордон.Медіа».

Як зʼясували журналісти, родина Лєсніченків переїхала до села Чернеччина з Краснопілля, адже їхній будинок був пошкоджений.

Тікаючи від обстрілів, сімʼя залишилася жити у будинку батьків Альони.

Сусіди розповіли, що жінка була вагітна двійнею. Сьогодні 26-річна Альона Лєсніченко, її 35-річний чоловік та двоє синів 4 і 6 років загинули внаслідок обстрілу росіян.