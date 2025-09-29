«Книжкову країну» в Києві відвідали 93 тисячі людей. Які книжки найчастіше купували

Минулого тижня, 25–28 вересня, у Києві на ВДНГ уже вчетверте відбувся український книжковий фестиваль «Книжкова країна». Цього року подію відвідали понад 93 тисячі гостей.

Про це «Бабелю» повідомили організатори фестивалю.

На заході 90 видавництв, 10 книгарень і 15 незалежних авторів представили новинки. Серед найочікуваніших прем’єр — перше українське видання культової манги «Берсерк», нові книжки Ірени Карпи, Василя Шкляра, перша книга Ольги Навроцької та Алана Бадоєва та інші. Уперше на фестиваль завітала письменниця і блогерка Катя Бльостка.

Протягом чотирьох днів на фестивалі відбулося 452 події: презентації, дискусії, автограф-сесії, театральні вистави, виставки, воркшопи, конкурс костюмів і зіркові читання.

За даними організаторів, середній вік відвідувачів становить 26 років. Більшість — кияни та мешканці області (82%), але приїжджали також із Харкова, Полтави, Сум, Миколаєва, Рівного й Дніпра. 73% гостей завітали на ВДНГ спеціально заради фестивалю, 51% із них побували на подіях, а 94% придбали нові книжки.

У середньому на «Книжковій країні» цього сезону гості витрачали 1 344 грн на групу з двох-трьох людей.

Які книги найчастіше купували

«Лабораторія»: «Усі персонажі вигадані. Або ні», Юлія Лаба; «Не закохуйся, Єво!», Альона Рязанцева; «Летиція Курʼята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико.

ARTBOOKS: «Щоденник мандрівного кота», Хіро Арікава; «Кумедна історія», Емілі Генрі; «Атака титанів, Том 1», Хаджіме Ісаяма.

MEGOGOBOOKS: «Він повертається в неділю», Ірена Карпа; «Кістки серця», Коллін Гувер; «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі», Віктор Франкл.

КСД: «Рік Шершня», Василь Шкляр; «Харизмат», Люко Дашвар; «Іменинниця», Пенелопа Дуглас

«Видавництво Старого Лева»: «Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь; «Літопис Сірого Ордену. Аркан вовків», Павло Дерев’янко; «Літопис Сірого Ордену. Тенета війни», Павло Дерев’янко.

«Наш Формат»: «Отрута на будь-який смак. 11 смертельних речовин і вбивці, що їх застосували», Ніл Бредбері; «Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті (оновл. вид.)», Генрі Кіссінджер; «Багатий тато, бідний тато. Що знають про гроші багаті батьки і не знають бідні», Роберт Кійосакі.

#книголав: «Він повертається в неділю», Ірена Карпа; «Камінь, ножиці, папір» Еліс Фіні; «Вибір», Едіт Ева Егер.

«Видавництво 21»: «Шалене літо єнотів-бешкетників», Юлія Олефір; «Фізика смутку», Георгі Господінов; «Не народжені для війни», Артем Чапай.

«Ранок»: «Познайомся і погладь! На фермі», Ірина Горянська; «Звірята-непосиди: Капібара зі смузі-бару», Юлія Олефір; «Посібник з убивства для хорошої дівчинки», Голлі Джексон.

«Віхола»: «Так тобі і треба, або чому у стосунках варто обирати себе», Катя Бльостка; «Відьма в народних уявленнях українців», Володимир Галайчук; «Слово про будинок "Слово"», Володимир Куліш.

«Ще одну сторінку»: «Хочу», Джилліан Андерсон; «Наші дружини на дні морському», Джулія Армфілд; «Через що ти проходиш», Сіґрід Нуньєс.

ArtHuss: «Дивопис», Джефф Вандермеєр; «Композиція і наратив (Від майстрів мистецтва)»; «Історія картин», Даніель Арасс.

Readberry: «Мова драконів», С. Ф. Вільямсон; «Фінальний гамбіт» Дженніфер Лінн Барнс; «Новоанглійська балетна школа. Залишся поряд», Анна Савас.

«Жорж»: Rouge, Мона Авад; «Дім з міцним кістяком», Т. Кінгфішер; «Атлас хмар», Девід Мітчелл.

У межах «Книжкової країни» традиційно відбулася Премія книжкових блогерів. Цього разу голосували за перекладну літературу, видану в Україні протягом року. Вперше перемогу з рівною кількістю балів здобули одразу два видання — «Зайчик» Мони Авад (видавництво «Жорж) і «Дім на краю світу» Майкла Каннінґема (видавництво «Лабораторія»).

Наступного року «Книжкова країна» традиційно пройде на ВДНГ навесні, 23–26 квітня, а осінній фестиваль заплановано на 24–27 вересня 2026 року.