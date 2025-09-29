«Намагався продати до РФ корабельну артилерію». СБУ затримала миколаївського підприємця

Служба безпеки затримала підприємця з Миколаєва — за версією слідства, він намагався продати до Росії корабельну артилерію Сил оборони України.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, миколаївський підприємець незаконно заволодів критично важливими комплектуючими до корабельних артилерійських установок під час повномасштабної війни.

Йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже $1,5 мільйона. Таку зброю використовують на бойових кораблях, щоб атакувати цілі на малих дистанціях, зокрема дрони та крилаті ракети.

Щоб вивезти озброєння, фігурант помістив його у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води.

Він планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти — до Росії. Для цього він уклав фіктивні договори з підконтрольними іноземними компаніями.

Співробітники Служби безпеки викрили фігуранта на етапі підготовки до вивезення і затримали. Під час обшуків на його складах та в офісах правоохоронці вилучили артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах, додаткові комплектуючі до військових катерів, договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння передадуть для потреб Сил оборони України.

Фігуранта підозрюють у підготовці до контрабанди зброї. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.