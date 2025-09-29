У Китаї ексміністра засудили до смертної кари за хабарництво

Колишнього міністра сільського господарства Китаю Тан Женьцзяня засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку. Його визнали винним в отриманні хабарів.

Про це пише Reuters.

За даними китайського агентства «Сіньхуа», перебуваючи на різних посадах з 2007 по 2024 рік, Тан отримував хабарі загальною сумою понад $37 мільйонів.

Проміжний народний суд Чанчуня призупинив виконання смертного вироку на два роки, зазначивши, що колишній посадовець зізнався у своїх злочинах.

Комуністична партія Китаю виключила Тана у листопаді 2024 року — після того, як він потрапив під розслідування антикорупційного органу.

Тан обіймав посаду губернатора західної провінції Ганьсу з 2017 по 2020 рік, а потім став міністром сільського господарства.