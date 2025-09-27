«Європейські карлики не усвідомлюють, наскільки вони стали неважливими». Світові медіа про російсько-українську війну 26 вересня

Путін — це дешевий Сталін, якого легко можна було б перемогти, якби Захід мав волю. Але європейським лідерам бракує впевненості у власних силах, пише оглядач британського видання The Telegraph Аллістер Хіт. Він критикує сучасну Західну Європу за її слабкість і те, як вона відстає від реалій глобальної політики. Автор каже, що Європа, яка колись дала світові демократію, Відродження, промислову революцію і скасування рабства, тепер стала посміховиськом для всього світу. Європейські країни програють в економіці, військовій сфері, демографії та технологіях і не можуть ефективно допомогти Україні в боротьбі проти Росії.

Європейські лідери, зокрема Кір Стармер, Емманюель Макрон, Урсула фон дер Ляєн, на думку Хіта, є політичними «карликами», які не демонструють рішучості, компетентності чи бачення майбутнього. Він каже, що навіть Джорджа Мелоні, єдиний відносно пристойний західноєвропейський лідер, не зупинила «харакірі» своєї країни. Автор вказує на надмірну бюрократію, надмірні соціалістичні та екологічні політики, масову імміграцію та пацифізм, які, за його словами, призвели до принаймні тимчасового занепаду цивілізації.

Колумніст The Washington Post Марк Тіссен зазначає, що рішення Дональда Трампа підтримати Київ було неминучим. Він вважає, що Трамп мав рацію: Путін напав на Україну через слабкість Байдена, і такого не сталося б, якби президентом був Трамп. Тепер російський диктатор випробовує президента США та шукає слабкі місця, що, на думку Тіссена, є помилкою, адже Трамп не відступить перед його загрозами. Втім, для цього необхідна скоординована кампанія Заходу.

По-перше, слід витіснити російську нафту й газ зі світового ринку, подібно до того, як Трамп обмежував продаж іранської нафти. По-друге, треба рішуче реагувати на будь-які порушення Росією повітряного простору НАТО, включно зі збиванням літаків, що перетинають кордони союзників. По-третє, слід забезпечити Україну необхідною зброєю та зняти обмеження, введені адміністрацією Байдена, які забороняли використовувати озброєння НАТО для ударів по російській території.

Україна зараз є найсильнішим союзником, на якого може покластися Європа, пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Він пояснює, що проукраїнська заява Трампа — не привід для святкування, а кінець будь-яких надій на те, що американського президента можна буде переконати знову активно включитися в оборону України. США зараз зайняли позицію глядача й торговця зброєю в найбільшій європейській загарбницькій війні з 1945 року. На думку Чемпіона, це погано — але те, що було до цього, було гірше, тому що Путін ставився до Трампа, як до людини, яку можна надурити, отримавши купу поступок.

Позитивним моментом автор вважає те, що тепер, коли «флірт» Трампа з Путіним завершився, Україна та Європа можуть розробляти власні стратегії, покладаючись на власні ресурси. Європа повинна сприймати Київ як партнера у виробництві та використанні озброєння, особливо безпілотників, й інтегрувати власну оборонну промисловість з українською в реальному часі, щоб вони могли постійно адаптуватися. Інакше безпілотник, виготовлений у Франції чи Німеччині, застаріє ще до моменту його виробництва та розгортання. Автор підсумовує, що вислови Трампа в ООН підтвердили дві речі: Путін не зупинить війну без капітуляції України та Європи, а Європа покладатися на нинішнього президента США не може.

