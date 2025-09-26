Колишній очільник окупаційної адміністрації Херсонщини отримав заочний тюремний термін

Ексочільник російської окупаційної влади Херсонської області та віцегубернатор Калінінградської області Сергій Єлісєєв отримав заочний тюремний вирок. Суд призначив йому 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Після захоплення Херсону Кремль відрядив туди Єлісєєва — він очолив місцевий окупаційну владу. Перебуваючи на посаді, Єлісєєв був куратором регіону і координував контакти між місцевими чиновниками та військово-політичним керівництвом РФ.
Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму у вересні 2022 року на підтримку анексії області Росією. Для масової інформаційної підтримки референдуму Єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну «телерадіокомпанію Таврія», яка стала місцевим рупором Кремля. Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних російських медіаресурсів, де виправдовував збройну агресію РФ та окупацію південних регіонів України.
Напередодні звільнення Херсону зловмисник втік на лівобережжя області, а згодом – до РФ, де повернувся в адміністрацію Калінінградської області. За матеріалами слідчих СБУ, суд заочно визнав Єлісєєва винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).