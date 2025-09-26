У Львові через COVID-19 жінці довелось пересаджувати печінку

У Львові спеціалісти центру трансплантології пересадили печінку місцевій жительці. Причиною для операції став COVID-19, що викликав рідкісну генетичну мутацію.

Про це повідомляє Центр трансплантології Львова.

Львів’янка Ірина Чайбай захворіла на COVID-19 ще у 2020 році. Хворобу жінка перенесла майже безсимптомно. Але коли здала аналізи, то кількість тромбоцитів у крові була критично високою – 900 за норми до 400. Гематологи тоді виписали пацієнтці кроворозріджуючі препарати, її показники нормалізувалися.

У 2022-му в жінки виник асцит — надмірне накопичення рідини в черевній порожнині, тому її прооперували. Тоді їй вперше встановили діагноз синдром Бадда—Кіарі. Це порушення відтоку венозної крові з печінки, викликане тромбозом. Аби відновити кровотік, пацієнтці встановили стент. Це дало Ірині ще два роки спокою.

Торік жінка знову потрапила до лікарні з асцитом. Однак цього разу вже нічого не допомагало. За допомогою вона звернулася до спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона. Вони констатували, що ситуація вже критична — у пацієнтки прогресує цироз печінки і потрібна пересадка органу.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Центр трансплантології Львів / Facebook

«В Ірини ми виявили мутацію фактору V Лейдена — це досить рідкісна генетична мутація, яка впливає на згортання крові. Люди деколи можуть все життя про неї не знати. Але є певні фактори, що можуть запустити процес. В Ірини таким фактором став COVID-19. Через це в неї виник рідкісний синдром Бадда—Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровоток. Усе це незворотньо викликає цироз печінки. Таким пацієнтам показана лише трансплантація», — розповів лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.

Коли 8 липня зʼявився посмертний донор, жінці провели успішну трансплантацію. За два місяці після операції вона почувається чудово.