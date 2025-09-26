Європейські лідери бояться, що Трамп перекладе всю відповідальність за допомогу Україні на них. Світові медіа про війну 25 вересня

Про те, як Україна знайшла власний спосіб тиску на Росію, розповідає The Atlantic. Авторка статті Енн Еплбом, відома своєю проукраїнською позицією, пише, що поки мирні переговори зайшли в глухий кут, а Дональд Трамп постійно змінює свою риторику, Київ узяв справу у власні руки. Буквально з нуля виросла ціла індустрія дронів, а люди, які ще недавно були ювелірами чи майстрами манікюру, збирають високоточні деталі для безпілотників — і не лише FPV, а й таких, що спроможні на удари вглиб Росії. Основна мета таких атак — економічні збитки. Кремль байдужий до загиблих солдатів, справжній удар для нього — це втрата грошей, пише Еплбом.

Українські безпілотники вже знищили понад п’яту частину нафтопереробних потужностей РФ. У самій Росії почався дефіцит пального, закриваються АЗС, а влада заборонила експорт нафтопродуктів. На думку авторки, така стратегія — яскравий приклад винахідливості й стійкості України, яка не чекає допомоги від союзників, а сама змінює правила гри у війні. Європа, хоч і тихо, теж підтримує цю стратегію: Німеччина, Швеція та інші країни ЄС інвестують мільярди у виробництво дронів та спільні оборонні проєкти. Окремо союзники взялися й за тіньовий флот російських танкерів — перевірки та санкції мають зробити експорт іще дорожчим і небезпечнішим.

Європа стурбована новою риторикою Дональда Трампа щодо України, пише Financial Times. Президент США раптово заявив, що Україна може «відвоювати всю свою землю», але… завдяки ЄС. У Брюсселі це сприйняли як спробу перекласти на них відповідальність за оборону України, очікуючи, що Європі буде важко це реалізувати. США закликають ЄС припинити закупівлі російських енергоносіїв і навіть вводити тарифи проти Китаю та Індії, але європейці вважають ці вимоги нереалістичними: Угорщина блокує санкції на нафту, та й сам Брюссель не готовий до торгових воєн з Азією.

Утім, в України інакша думка. Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, пояснив виданню, що слова Трампа — це результат тривалих дискусій з Україною, європейськими партнерами та офіційними особами США, а не емоційна реакція. Він підкреслив, що Європа має ресурси для того, щоб посилити підтримку Києва.

The Wall Street Journal вважає, що більш жорстка риторика Трампа має підкріплюватися ще більш жорсткими діями проти Росії. Парадокс війни, на думку видання, полягає в тому, що підтримка США України послабила російську армію, але водночас підштовхнула Путіна до рішучих дій, які можуть загрожувати східному флангу НАТО. Це одна з причин, чому в інтересах США уникнути поразки Києва.

Читайте також статтю Саймона Шустера, журналіста Time та автора книги про Володимира Зеленського, про те, як Україна перетворила війну дронів на гру — з балами за знищені українськими операторами БпЛА ресурси окупантів.

