Генштаб ЗСУ: Росія за останню добу втратила ще один літак і понад 900 солдатів

Упродовж минулої доби, 24 вересня, російська армія втратила в Україні ще 940 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожа армія втратила за добу дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, пʼять реактивних систем залпового вогню, літак Су-34, 415 дронів оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної техніки та ще дві одиниці спецтехніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок серпня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 122 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані (5 945) і Татарстані (5 605).

BBC також встановила, скільки 18-річних російських військових загинули на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.