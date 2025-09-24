Чиновникам з Ірану, які приїхали на Генасамблею ООН, заборонили шопінг у Нью-Йорку

Уряд США заборонив чиновникам з Ірану, які приїхали на сесію Генеральної Асамблеї ООН, влаштовувати шопінг у магазинах Нью-Йорка, поки «іранський народ страждає від бідності».

Про це пише Guardian.

Заступник речника Держдепартаменту США Томас Піготт назвав обмеження для іранців, які відвідують країну, «максимальним тиском».

«Ми не дозволимо іранському режиму давати своїм елітам можливість влаштовувати шопінг у Нью-Йорку, поки іранський народ страждає від бідності, руйнування інфраструктури та гострого дефіциту води й електроенергії», — заявив Піготт.

Так, іранським дипломатам та іншим посадовцям заборонили відвідувати популярні магазини, такі як Costco, Samʼs Club та BJʼs Wholesale Club.

Також їм потрібно буде отримати дозвіл від Держдепу на купівлю «предметів розкоші». Йдеться про годинники, електроніку та авторучки, якщо їхня вартість перевищує $1 000.