Голова МАГАТЕ Гроссі хоче стати генсеком ООН. Для цього він хоче отримати підтримку Трампа

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі хоче обійняти посаду генсека ООН і заручитись для цього підтримкою президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Гроссі наприкінці серпня відвідав Вашингтон. Формально він приїхав для брифінгів щодо ядерної програми Ірану, але насправді дав сигнал, якого давно чекали дипломати — він хоче очолити ООН.

27 серпня, під час невеликого спілкування з пресою після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Стівом Віткоффом Гроссі вперше публічно підтвердив свою кандидатуру. Таким чином він фактично запустив передвиборну боротьбу за місце Антоніу Гутерріша.

На тлі найбільшої кризи для ООН від часу її створення вісім десятиліть тому Гроссі позиціонує себе як прагматичного дипломата, здатного забезпечити подальше фінансування з боку США.

Водночас йому потрібно переконати й реформаторськи налаштовані країни, що він здатен проводити реальні зміни, зокрема обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки. Від того, як він збалансує ці завдання, залежатимуть його шанси стати генсеком у 2027 році.

Ймовірним союзником Гроссі є аргентинський президент Хав’єр Мілей, який 23 вересня зустрівся в Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Обидва президенти — геополітичні союзники й відверті скептики щодо ООН — мали обговорити зусилля США, спрямовані на допомогу Аргентині в уникненні нової фінансової кризи.

Гроссі відкинув припущення, що є кандидатом США, додавши, що також обговорював свою кандидатуру з дипломатами з ЄС, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану. Водночас низка високопосадових дипломатів та чиновників МАГАТЕ, які побажали залишитися неназваними, зазначають, що його стратегія спирається на потужну підтримку адміністрації Трампа та її союзників.

Всередині МАГАТЕ Гроссі вже дав зрозуміти, що відходить від активного просування Цілей сталого розвитку. Він також скоротив деякі програми інклюзії. Сам він пояснює це прагненням до «ефективних» рішень замість декларацій.

Його кампанія вирізняється ще й тим, що він планує залишитися керівником МАГАТЕ, не відмовляючись від нинішньої роботи.