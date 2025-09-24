Truth Hounds: Росіяни в Енергодарі незаконно затримали понад 200 цивільних. Їх катували, а деяких змушували працювати з «Росатомом»

Після окупації Енергодару росіяни почали масово переслідувати українських цивільних, зокрема тих, хто брав участь у спротиві російській окупації, та їхніх родичів, працівників ЗАЕС, колишніх військових. Щонайменше 226 українців незаконно затримали, їх катували фізично та психологічно. Деяких затриманих змушували підписувати контракти з «Росатомом».
Про це йдеться у звіті правозахисної організації Truth Hounds.
За даними правозахисників, перші затримання почались вже в березні 2022 року. Між 10 і 15 березня російська окупаційна адміністрація та військові почали підходити до українських працівників ЗАЕС і викликати окремих з них для «співбесід», фактично — на допит.
«Окупанти почали шукати проукраїнських людей безпосередньо на станції. Дізнавалися про них шляхом тиску. Потім почали шукати тих, у кого була зброя, хто навіть побічно брав участь в обороні міста, у Теробороні. Вони приходили затримувати людей прямо на станції, якщо це були ядерники, і затримували їх на роботі», — розповів Truth Hounds один з працівників ЗАЕС.
Truth Hounds задокументувала щонайменше два випадки «співбесід» з персоналом ЗАЕС наприкінці березня 2022 року і щонайменше 11 подібних інцидентів станом не пізніше середини вересня 2022 року.
У кінці травня 2022 року російська окупаційна влада посилила викрадення та затримання цивільних в Енергодарі після замаху на колаборанта — окупаційного «мера» міста Андрія Шевчика. У кінці вересня 2022 року, після проведення російського псевдореферендуму в Енергодарі, кількість викрадень, затримань, а також випадків нелюдського поводження і тортур щодо цивільних, включно з персоналом ЗАЕС, різко зросла.
Truth Hounds зʼясувала, що російські війська створили щонайменше сім місць незаконного утримання в Енергодарі та на навколишніх територіях. Також російські окупанти незаконно утримували під вартою щонайменше 226 мешканців Енергодару та співробітників ЗАЕС, серед них:
- 66 учасників спротиву російській окупації Енергодару;
- шість колишніх військовослужбовців ЗСУ;
- троє родичів військовослужбовців ЗСУ;
- 78 українських працівників ЗАЕС;
- 11 власників зброї;
- 102 звичайних цивільних мешканці Енергодару, зокрема підприємців.
Деякі люди з цього списку мали кілька статусів одночасно (наприклад, цивільний, працівник ЗАЕС та учасник спротиву окупації).
Українців тримали в переповнених місцях утримання, де ув’язнених фізично та психологічно катували, щоб отримати інформацію, покарати за інакомислення, залякати, примусити зізнань і співпраці.
Російські війська позбавляли затриманих їжі, води та медичної допомоги. Звичною практикою росіян були побиття, удари електричним струмом, сексуальне насильство, імітація страт і погрози членам родин затриманих.
На допитах окупаційні сили часто намагалися отримати інформацію про діяльність опору, наявність зброї та звʼязки з українськими військовими. Деяких затриманих змушували підписувати угоду про співпрацю або контракт з «Росатомом», а багатьох затриманих знімали на відео, де вони робили неправдиві заяви, вихваляючи російські сили або дискредитуючи Україну з метою пропаганди.
Дослідження Truth Hounds показує, що такі зловживання були поширеними та систематичними діями, спрямованими проти цивільного населення. Крім того, напади навмисне спрямовувалися на сертифікований персонал і фахівців з унікальними технічними навичками, необхідними для безперебійної роботи реактора ЗАЕС. Це створювало ризики для безпечного функціонування станції та підвищувало можливість аварії.
У висновках до звіту Truth Hounds звертається до іноземних урядів з проханням припинити співпрацю з «Росатомом» і ввести проти компанії санкції за її роль у переслідування українців в Енергодарі, а органи правосуддя — розслідувати злочини проти українців, зокрема і роль «Росатому».
- Енергодар перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Росіяни захопили також Запорізьку АЕС, яка розташована в місті. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- З моменту окупації на ЗАЕС сталось вже десять блекаутів. Україна неодноразово звинувачувала РФ, що вона створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного обʼєкта Європи.