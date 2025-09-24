Джерела «Бабеля»: ДБР прийшло з обшуком до ексголови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуком до генерал-лейтенанта, ексголови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка.

Про це повідомляють джерела «Бабеля».

За нашими даними, Кондратюка в квартирі не було — лише його дружина. Наразі не зрозуміло, якої справи стосуються обшуки.

«Бабель» вже звернувся за коментарем до Державного бюро розслідувань.

УНІАН