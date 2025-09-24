Джерела «Бабеля»: ДБР прийшло з обшуком до ексголови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуком до генерал-лейтенанта, ексголови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка.
Про це повідомляють джерела «Бабеля».
За нашими даними, Кондратюка в квартирі не було — лише його дружина. Наразі не зрозуміло, якої справи стосуються обшуки.
«Бабель» вже звернувся за коментарем до Державного бюро розслідувань.
- У 2020—2021 Кондратюк обіймав посаду голови Служби зовнішньої розвідки України, у 2016—2019 був заступником голови Адміністрації президента України, до цього був начальником ГУР МОУ, ще раніше начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.