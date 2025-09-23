FT: Китайське судно заходило в окупований порт Севастополя. Це прецедент

Китайське вантажне судно заходило в окупований Севастополь — це стало безпрецедентним випадком, коли іноземний корабель заходив в український порт, який окупувала Росія. Посольство України в Китаї вже порушило це питання на рівні китайського Міністерства закордонних справ.

Про це пише Financial Times із посиланням на коментарі Офісу президента України.

Судно Heng Yang 9 під прапором Панами, яким володіє та експлуатує компанія Guangxi Changhai Shipping Company з провінції Гуансі, за даними українських посадовців, за останні кілька місяців не менше трьох разів пришвартовувалося у Криму.

Financial Times змогло підтвердити останній із цих візитів у вересні, використавши оптичні супутникові знімки, радарні дані, сигнали транспондера та звичайні фотографії.

Китайський 140-метровий контейнеровоз заходив у Севастополь після того, як у квітні відкрили нову залізницю до Криму. За даними Офісу президента Володимира Зеленського, цього літа Heng Yang 9 щонайменше двічі відвідував Севастополь.

Українські посадовці вважають, що Росія використовує цю залізницю, щоб перевозити товари з окупованих частин Донецької та Херсонської областей, де розвинені важка промисловість і сільське господарство, до захоплених портів для подальшого експорту.

Офіс президента розповів FT, що Heng Yang 9 перебував у порту з 19 по 22 червня — це був його перший візит до Севастополя. Після візитів до кримського порту судно заходило до портів Туреччини, а потім вирушало до Александрії в Єгипті.

«Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприпустимими, й очікує, що всі міжнародні партнери та компанії суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями», — сказав FT уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, судна, що заходять до окупованих портів, «ризикують бути внесеними до санкційних списків». Україна незадоволена цим інцидентом і надалі відстежуватиме подібні випадки.

Китайське МЗС відповіло, що радить своїм громадянам і компаніям уникати контактів з окупованими територіями України. Пекін запевнив, що кожен випадок розглядатиме окремо та вживатиме «відповідних заходів».

Які докази знайшло FT

Авіафотографія судна, зроблена в Севастополі 14 вересня, збігається із зображенням Heng Yang 9, яку зробили трьома днями пізніше, коли контейнеровоз проходив через Стамбул. Контейнери на борту судна розташовані в тій самій послідовності, що й під час проходження Босфору.

Судно, яке сфотографували в гавані Севастополя 14 вересня. Yörük Işık/ Airbus

Heng Yang 9 перетинає Босфор 17 вересня з таким самим розташуванням контейнерів на палубі.

Під час двотижневого рейсу Чорним морем у вересні судно, схоже, фальсифікувало свої маршрути. Для того щоб передавати хибні позиції та приховувати рухи, використали транспондер.

Імовірно, судно вирушило до Новоросійська — російського порту на східному узбережжі Чорного моря, де його зафіксували на супутниковому знімку 6 вересня. За трансляціями транспондера, судно далі вирушило до порту «Кавказ» — російського порту в Керченській протоці між Росією та Кримом.

Однак супутник Sentinel-1 Європейського космічного агентства 9 вересня зробив радарні знімки порту лише за 10 хвилин після того, як судно повідомило про своє перебування в гавані. Жодного корабля на вказаній позиції не було.

9 вересня радіолокаційний супутник Sentinel-1 пролетів повз порт «Кавказ». На повідомленому місці розташування судна або поблизу нього не було жодного корабля. ESA

А 11 і 15 вересня, менш ніж за годину після того, як судно повідомило про своє місце розташування, там пролітали два супутники Sentinel-2, які роблять оптичні фотографії. В обох випадках жодного корабля у вказаній точці не було.

Аналіз Lloyd’s List підтвердив українські твердження щодо попередніх рейсів і вказав, що судно підробляло свої маршрути під час цих подорожей.

Кримські активісти виклали фото, де, за їхніми словами, видно простішу спробу приховати судно: його назву на кормі закрили білими полотнищами.