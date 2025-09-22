У Молдові затримали понад 70 людей за підозрою в підготовці заворушень на виборах

У Молдові після низки обшуків 22 вересня затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Про це пише молдовське медіа NewsMaker.

Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов’язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Розслідування підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року. За цей час вдалося викрити діяльність групи людей, які систематично виїжджали до Сербії де їх навчали дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові. Зокрема, їх учили поводитися з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько €400.

Голова поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдован переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, та коли вони опинилися там, їх втягнули в підготовку до заворушень. Їх навчали, зокрема, як діяти у випадку затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності.

За словами голови поліції, людей учили створювати провокації під час протестів і дестабілізувати ситуацію.

У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.

Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років ув’язнення.

Що передувало

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Bloomberg 22 вересня також писав, що Росія розробила план, як втручатиметься у парламентські вибори в Молдові. Його мета — послабити шанси «Партії дії та солідарності» проєвропейської президентки Майї Санду на виборах 28 вересня і врешті-решт домогтися її усунення від влади.