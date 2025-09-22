У «Дії» зʼявилась «Базова соціальна допомога для сімей». Хто може нею скористатися

У застосунку «Дія» зʼявилась нова функція — Базова соціальна допомога. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки. Функція заміняє пʼять різних паперових заяв і фізичних походів у державні установи.
Послуга доступна для:
- сімей, які отримують державну допомогу малозабезпеченим;
- одиноких матерів і батьків, які отримують допомогу на дітей;
- сімей, які отримують тимчасову допомогу на дітей, якщо інший з батьків не сплачує аліменти.
- На початку вересня в «Дії» зʼявились медичні сповіщення. Тепер користувачам надходять повідомлення про план лікування, лікарське направлення чи рецепт.
- В Україні 13 серпня запустили «Дія.Картку». Це новий сервіс для отримання державних виплат. Оформити «Дія.Картку» можна в смартфоні в кілька кліків через застосунок «Дія» або банки-партнери: ПриватБанк, monobank і «Кредит Дніпро». Незабаром перелік банків розшириться.