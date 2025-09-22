Комісія ООН: Відео вбивств українців у російських телеграм-каналах прирівнюється до воєнного злочину

Те, що російські телеграм-канали, які введуть виконавці атак або люди, пов’язані з російськими підрозділами БпЛА, поширювали сотні відеозаписів убивств або поранення цивільних українців, прирівнюється до воєнного злочину. Бо це посягання на людську гідність.

Про це заявила Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у своєму останньому оновленні Раді з прав людини.

Ці канали також публікували погрозливі дописи, в яких оголошували про нові напади та закликали людей залишати свої будинки.

У травні цього року Комісія дійшла висновку, що атаки безпілотників на Херсонщині були масштабними та систематичними — тому їх кваліфікують як злочини проти людяності у вигляді вбивств.

Окрім того, зібрані докази підтверджують, що подібні удари по цивільному населенню та обʼєктах цивільної інфраструктури також були в Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У звіті йдеться про те, що обставини атак у населених пунктах, розташованих уздовж правого берега Дніпра, вказують на намір їх виконавців вбивати, калічити та знищувати. Російська армія обстрілює ці три області з позицій на лівому березі Дніпра на відстані понад 300 кілометрів.

Для цього вони використовують безпілотники, які оснащені системами спостереження та стеження за цілями в режимі реального часу. Ці безпілотники часто переслідували своїх жертв на великі відстані та скидали на них вибухівку — через це люди гинули та отримували поранення. Крім того, Комісія пише, що також фіксувала удари по каретах швидкої допомоги та інших екстрених службах, а це перешкоджало їм прибути на потрібне місце призначення.

У звіті Комісія пише, що ці атаки мають руйнівний вплив на цивільне населення постраждалих районів. Вони зробили цілі населені пункти непридатними для життя. Основні послуги та магазини перестали працювати. Терор змусив тисячі людей покинути свої домівки.

«Автобуси перестали їздити, магазини закриті, дрони були скрізь — якщо раніше за добу літало кілька безпілотників, то до того часу в повітрі було вже три, чотири, пʼять щогодини. Вийти на вулицю стало неможливо», — розповіла жителька села Антонівка, яка залишила його після численних атак.

Комісія вважає, що дії російських військових можна розцінювати як злочин проти людяності — примусове виселення людей. Комісія має намір повернутися до цього питання у своїй доповіді на Генеральній Асамблеї у жовтні цього року.

У звіті йдеться, що розслідування ударів дронів малої дальності, а також депортацій і примусових переселень показує: російська влада діє скоординовано й організовано, щоб захоплювати нові території, укріплювати контроль над уже підпорядкованими землями й змушувати місцевих жителів тікати.

Крім того, Комісія продовжує розслідувати практику депортації та переміщення дорослих цивільних з окупованих районів Запорізької області.