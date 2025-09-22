Gazeta Wyborcza: Польща не екстрадувала ймовірного російського диверсанта. Росія намагалась видати його за серйозного злочинця

Польща не екстрадувала ймовірного російського шпигуна, якого Росія оголосила у міжнародний розшук як «злочинця». Справа стосується підпалів курʼєрських посилок в аеропортах Європи. Диверсанти намагалися перевірити маршрути курʼєрських компаній, доставку посилок, заходи безпеки, час та кінцеві терміни доставки, щоб також мати змогу надсилати посилки з детонатором до США та Канади.

Про це пише польська Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У 2024 році правоохоронці розслідували серію вибухів посилок у британському місті Бірмінгем, Лейпцигу в Німеччині та поблизу столиці Польщі Варшави. У них підозрювали російські спецслужби.

Gazeta Wyborcza пише про росіянина Олександра Б., який, імовірно, є Олександром Безрукавим, якого минулого року заарештували в Боснії та Герцеговині. Також у роботі на російські спецслужби у схемі з посилками підозрюють трьох українців.

Безрукавого затримали без паспорта в Боснії та Герцеговині. Звідки він нібито намагався дістатися Сербії, а потім Росії. Польські служби розшукували його з серпня 2024 року, після того як встановили, що він є координатором російської диверсійної діяльності. Його затримала місцева влада, яка потім отримала два запити на екстрадицію — як від Польщі, так і від Росії. Задовольнили запит Варшави. Москва стверджувала, що він є серйозним злочинцем і оголошений у розшук, а потім подала новий запит до польської влади.

Російський центр «Досьє» писав, що Олександр Безрукавий координував осередок ГРУ в Польщі та справді був рецидивістом. В Росії його засуджували за незаконне володіння зброєю, квартирну крадіжку, пограбування та наркотики.

Gazeta Wyborcza пише, що Олександр Б. раніше отримав дозвіл на проживання в Іспанії, предʼявивши підроблене свідоцтво про шлюб з жінкою, яка керує туристичним агентством в Україні. Насправді це була його коханка, але він мав дружину в Росії, де було видано його фіктивне свідоцтво про шлюб.

«Російські служби взагалі його не переслідували. Це брехня», — сказали джерела газети.

Вони додали, що він не міг би легалізувати своє перебування в Шенгенській зоні, якби Кремль його давно переслідував. Крім того, російський суд видав ордер на арешт вже після затримання чоловіка в Боснії та Герцеговині.

«У нас під вартою кілька російських диверсантів, але їхні замовники вимагають лише одного. Про інших вони навіть не турбуються», — сказало джерело Gazeta Wyborcza.

За словами джерел, чоловіка звинувачують в участі у діяльності російської розвідки та підготовці терористичної діяльності. Польські правоохоронці переконані, що докази дозволять засудити його до тривалих термінів увʼязнення. Вони також вважають, що запити на екстрадицію є сигналом для російських шпигунів, що Росія їх «не покине».