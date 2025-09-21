Yonhap: Північна Корея готує масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці партії, його може відвідати Сі Цзіньпін

Північна Корея готується до проведення масштабного військового параду 10 жовтня з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії.

Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

Одним з гостей параду може стати лідер Китаю Сі Цзіньпін. Імена інших запрошених лідерів поки невідомі.

За даними видання, супутникові знімки показують, що з початку липня на полігоні поблизу аеропорту «Мірім» у Пхеньяні почав зʼявлятися особовий склад, обладнання й транспортні засоби.

Співрозмовник Yonhap також заявив, що серед виявленого обладнання були й транспортно-пускові установки.

Джерело повідомило, що масштаби мобілізації персоналу й техніки для передбачуваного військового параду, здається, більші порівняно з попередніми роками.

Останній раз Північна Корея проводила великий нічний військовий парад у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування держави.

Північна Корея відзначає річницю заснування партії 10 жовтня — кожні пʼять і десять років проводяться масштабні військові паради й гімнастичні виступи.

На полях великого військового параду, що відбувся в Пекіні на початку вересня, Сі згадав про свій намір «зміцнити контакти на високому рівні» під час зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

У столиці Китаю Пекіні 3 вересня пройшов масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Серед відомих гостей були запрошені лідери Росії та Північної Кореї — Путін і Кім Чен Ин.

Серед 20 запрошених світових лідерів були також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на тлі параду іронічно заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї «змовляються проти Сполучених Штатів».

