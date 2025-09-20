Трамп встановив збір $100 тисяч за робочі візи США для іноземців

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд віз для працівників за програмою H-1B, яка дозволяє наймати висококваліфікованих іноземних працівників. Тепер для участі в програмі компанії мають сплачувати $100 тисяч на рік.

Про це пише Reuters.

Досі загальна сума різних зборів за програмою H-1B сягала приблизно $1 500, пише BBC.

Ця зміна може завдати серйозного удару по технологічному сектору, який значною мірою залежить від кваліфікованих працівників з Індії та Китаю.

Згідно з урядовою статистикою, найбільшим бенефіціаром програми в попередньому фінансовому році була Amazon. За нею йдуть технологічні гіганти Tata, Microsoft, Meta, Apple та Google.

Microsoft, JPMorgan і Amazon зреагували на оголошення, порадивши працівникам, які мають візи H-1B, залишатися в США.

Вони порадили працівникам з візами H-1B, які перебувають за межами США, повернутися до півночі суботи (06:00 неділі за Кивом), коли набувають чинності нові платіжні вимоги.

Критики програми H-1B, включно з багатьма американськими технологічними працівниками, стверджують, що вона дозволяє компаніям занижувати зарплати і відмовляти американцям, які могли б виконувати цю роботу. Прихильники, серед них — генеральний директор Tesla і колишній союзник Трампа Ілон Маск, кажуть, що програма залучає висококваліфікованих працівників, необхідних для заповнення кадрових прогалин і підтримання конкурентоспроможності компаній.

Деякі роботодавці використовували програму для стримування зарплат, ставлячи в невигідне становище американських працівників, зазначено в указі.

У США кількість іноземних працівників у сферах науки, технологій, інженерії та математики (STEM) з 2000 по 2019 рік збільшилася більше ніж удвічі й становить майже 2,5 мільйона, тоді як загальна зайнятість у STEM зросла лише на 44,5% за цей час, йдеться в документі.