Заліт російських винищувачів до Естонії. Як реагують в НАТО, ЄС та Україні

У НАТО підтвердили, що російські дрони 19 вересня порушили повітряний простір Естонії. Речниця Альянсу Елісон Гарт заявила, що НАТО негайно відреагувало і перехопило російські літаки.

За її словами, це «ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії».

На інцидент також відреагували в Європі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала в Х, що Європа «рішуче відповість на кожну російську провокацію, інвестуючи в посилення східного флангу».

Фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС «швидко схвалити 19-й пакет санкцій», який представили в пʼятницю.

Голова дипломатії Євросоюзу та експремʼєрка Естонії Кая Каллас назвала порушення авіапростору країни з боку РФ «надзвичайно небезпечною провокацією».

«Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні проявляти слабкість. ЄС повністю солідарний з Естонією», — підкреслила Каллас.

Тим часом у МЗС України кажуть, що вторгнення винищувачів у повітряний простір Естонії — це «чергова ескалація з боку Росії та пряма загроза трансатлантичній безпеці».

«Україна підтримує Естонію перед обличчям нахабного залякування з боку Росії. Погоджуюся з моїм естонським колегою Маргусом Цахкною, що напівзаходів вже недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском», — заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю.

«Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії», — наголосив президент.

За словами Зеленського, системна російська кампанія проти Заходу вимагає системної відповіді і сильних дій — як спільних, так і з боку кожної окремої країни.

«Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії», — наголосив український лідер.