Замість членства в НАТО країни Заходу пропонують інвестувати мільярди в українську армію. Світові медіа про війну 19 вересня

Зараз шанси України вступити в НАТО малі, але західні союзники знайшли альтернативну стратегію — інвестувати мільярди в українську оборонну промисловість, пише ABC News. Це допоможе забезпечити армії США і Європи новими безпілотниками та іншими сучасними військовими технологіями, які створюють під час війни з Росією. Для України така стратегія — шанс захистити себе. Наприклад, нещодавно в українському арсеналі зʼявився квадрокоптер, що обходить російські засоби РЕБ, пролітає понад 20 кілометрів і може скидати шість кілограмів керованої вибухівки на танки та інші важливі цілі.

Зараз українська армія отримує майже 60% потрібної зброї від власної промисловості, хоча на початку повномасштабної війни цей показник був лише 10%. Однак грошей виробити зброю в потрібній кількості не вистачає, тому Київ змушений звертатися до союзників. Гарантії безпеки для України, на думку видання, будуть зосереджені на інвестиціях європейських урядів в українську армію. Вони фактично оплачуватимуть виробництво власної зброї та допомагатимуть заповнювати прогалини через спільні підприємства. «Україна має перевагу завдяки перевіреним у бойових умовах системам, невисокій ціні на їхнє виробництво і підприємствам, які можуть швидко їх виготовляти», — сказав медіа Фабʼєн Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Про те, що відновлення України стикатиметься з багатьма викликами через відсутність подібного досвіду у світі, пише Financial Times. Щоб продавати продукцію за кордон, компаніям та юристам довелося швидко вигадувати нові способи доставки. Видання наводить приклад української сільськогосподарської сфери, яка після повномасштабного вторгнення стала для країни ще важливішою. Вона забезпечує великий внесок у ВВП, робочі місця та експорт, насамперед зерна і соняшникової олії. На додаток до небезпечного тепер морського шляху в Україні створили перший і найбільший «сухий порт» — внутрішній транспортний хаб для обробки експортних та імпортних вантажів, розташований поблизу польського кордону. Він допоможе багатьом українським сільськогосподарським підприємствам відправляти продукцію до Європи.

