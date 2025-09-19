Гурт Massive Attack видалив свій каталог зі Spotify через те, що засновник сервісу інвестує у військові технології

Британський тріп-хоп-гурт Massive Attack став першим великим музичним лейблом, який вилучив свій каталог зі Spotify на знак протесту проти інвестування засновником сервісу Даніелем Еком €600 мільйонів у компанію Helsing, що займається військовим штучним інтелектом.
Про це пише The Guardian.
У червні венчурна компанія Ека Prima Materia очолила останній раунд фінансування оборонно-технологічної компанії. Програмне забезпечення Helsing використовує технологію штучного інтелекту для аналізу даних датчиків і систем озброєння з поля бою, щоб ухвалювати військові рішення в режимі реального часу. Компанія також розробляє власний військовий безпілотник HX-2. Засновник Spotify також є головою правління Helsing.
Гурт оголосив про це одночасно з підписанням нової ініціативи «Ні музиці геноциду», в межах якої група з понад 400 виконавців і лейблів блокує доступ до їхньої музики на стримінгових сервісах в Ізраїлі.
«На нашу думку, історичний прецедент ефективних дій митців під час апартеїду в Південній Африці та апартеїду, воєнних злочинів і геноциду, які зараз чинить держава Ізраїль, робить кампанію «Ні музиці за геноцид» надзвичайно важливою», — зазначив гурт у заяві.
Реагуючи на допис, багато користувачів запитали в коментарях, чому ж гурт залишається на російській платформі Yandex, попри агресію Росії проти України.
Helsing заявили, що повідомлення про розгортання технологій компанії на Близькому Сході — це дезінформація.
«Наші технології розгортаються в європейських країнах виключно для стримування та захисту від російської агресії в Україні», — додали увкомпаніїї.
Massive Attack приєдналися до австралійського психологічного гурту King Gizzard and the Lizard Wizard, канадського пост-рок-гурту Godspeed You! Black Emperor, американського гурту Hotline TNT, альтернативного американського гурту Deerhoof та британського гурту Wu Lyf, щоб видалити свою музику зі Spotify через інвестиції Ека в Helsing. На відміну від цих виконавців, Massive Attack не зможе розміщувати свою музику на широко використовуваному альтернативному Bandcamp, який доступний лише для виконавців незалежних лейблів звукозапису.
- У березня 2023 року фронтмен Massive Attack. Роберт Дель Ная разом зі Святославом Вакарчуком випустив ремікс на пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи». Кошти, виручені від продажу вінілових платівок, передали UNITED24 на відновлення зруйнованих житлових будинків у Київській області.
- Дехто вважає, що під маскою анонімного вуличного художника Бенксі ховається засновник гурту Massive Attack Роберт Дель Ная. Це пояснюють тим, що роботи художника часто зʼявлялися в тих місцях, де Роберт виступав з концертами. У своїх творах Бенксі підтримував українців і палестинців.