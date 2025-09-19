«Стіна дронів від Росії»: єврокомісар з оборони ініціює обговорення

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив 18 вересня, що планує наступного тижня скликати на переговори міністрів оборони щодо створення «стіни з дронів» вздовж східного кордону ЄС. Проєкт терміновий через вторгнення російських дронів до Польщі в ніч проти 10 вересня.

Про це пише Reuters.

Кубілюс розповів, що деякі країни Євросоюзу вже обговорювали ідею такої лінії захисту ще до вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Виконавча влада ЄС тепер хоче швидко втілити цю концепцію в життя.

«Ми дійсно хочемо просунутися вперед із дуже-дуже інтенсивною та ефективною підготовкою, щоб почати заповнювати цю прогалину, яка справді дуже небезпечна для нас, якомога швидше», — сказав Кубілюс у телефонному інтервʼю Reuters.

Кубілюс заявив, що проведе відеоконференцію щодо проєкту з міністрами оборони країн Східної Європи і представником України. На ній сторони обговорять уроки російсько-української війни.