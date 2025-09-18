У Євросоюзі часто думають, що українське сільське господарство — це лише великі агрохолдинги олігархів, які загрожують європейським фермерам, та це не так, пише Politico. І згадує українського фермера Олександра Гордієнка з Херсонської області, який загинув від прямого влучання дрона в його автомобіль. Гордієнко знешкодив тисячі мін на полях, які його кооператив ділив з іншими фермерами, і патрулював небо з рушницею і датчиками дронів, щоб захистити своїх працівників від безпілотників. Європі, зазначає видання, це нагадало, що український фермер — не просто хтось, хто контролює величезні ділянки, а й такі чоловіки, як Гордієнко, які захищають свою землю з рушницею.

Через страх конкуренції з «просторами високородючих чорноземів» України політика ЄС щодо Києва була обережною, незважаючи на війну. Наприклад, Польща обмежувала імпорт українського зерна, нібито щоб захистити своїх фермерів, а в Угорщині й Франції висловлювали побоювання стосовно сільськогосподарських субсидій і квот для України.

Про нову технологію, яка дозволяє переробляти будівельне сміття на високоякісні матеріали та може допомогти у відновленні України, розповідає BBC. Через велику кількість уламків у зоні бойових дій звичайні методи повторного використання будматеріалів не працюють. Нова технологія — це мобільна система переробки таких уламків, яку встановлюють на кузов вантажівки. Вона приїжджає безпосередньо на місце вибуху і переробляє бетон зі зруйнованих будівель, розділяючи його на пісок, каміння й цемент.

Авторитетне видання Foreign Policy опублікувало статтю з гучним заголовком «Зеленський втрачає зв’язок із реальністю». У ній ідеться про те, що останні ініціативи українського уряду, спрямовані на реформу Збройних сил, «змусили деяких спостерігачів замислитися». Видання пише, що дозвіл чоловікам віком до 22 років подорожувати за кордон, нібито сприйняли переважно з тривогою, а не з полегшенням, на яке сподівався уряд. Рішення уряду коментує, зокрема, київська музикантка, яка каже, що «за теперішніх обставин ми маємо бути на передовій».

Читайте також матеріал The New York Post про те, як через брак озброєнь Росія використовує у війні проти України зброю нацистських часів, проводячи рейди в музеях. Майор Олег Ширяєв, який командує 225 окремим штурмовим полком України, каже, що ця практика не нова. Він на власні очі бачив, як російські війська використовували гвинтівки Мосіна—Нагана з болтовим затвором, розроблені наприкінці 1800-х років і взяті з російських військових музеїв.

