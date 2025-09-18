Україна, Молдова і Румунія просуватимуть комплекс «Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» до списку ЮНЕСКО

Україна, Молдова й Румунія спільно просуватимуть комплекс «Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» до списку ЮНЕСКО.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Країни сьогодні підписали відповідний меморандум. Тепер вони спільно підготують та просуватимуть номінаційне досьє, щоб включити цей транснаціональний серійний обʼєкт до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

«Прекукутень — Аріушд — Кукутень — Трипілля» — це наша спільна спадщина і справжній скарб людства. Ця культура, що процвітала понад 6 000 років тому, дає унікальне уявлення про ранній урбанізм, культуру та духовне життя наших предків», — заявила виконувачка обовʼязків Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.