Міністр оборони: Україна найближчим часом застосовуватиме 1 000 дронів-перехоплювачів на добу

Україна найближчим часом застосовуватиме тисячу дронів-перехоплювачів на добу.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем у Києві 18 вересня, передає кореспондентка «Суспільного».

Україні потрібна щонайменше тисяча дронів-перехоплювачів на добу, щоб протидіяти 800 дронам, які РФ може запускати за ніч. Шмигаль сказав, що не може розповісти, який показник дронів-перехоплювачів Україна має зараз.

«Це великий комплекс, його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі», — сказав Шмигаль.

Він пояснює, що складність полягає не у виробництві дронів, а в наявності наземних комплексів управління, радарів та інших елементів, які використовують штучний інтелект для наведення.