Рада ухвалила закон про безпеку в школах. Що він передбачає

Верховна Рада 18 вересня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 11543 про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

За нього проголосували 274 парламентарі.

Тепер керівник закладу загальної середньої освіти має проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

Засновник закладу повинен організувати певні безпекові заходи. Перелік цих заходів виклали у новій статті 41-1, серед них:

визначати правила перебування людей на території та у приміщеннях закладу освіти;

огородити територію закладу;

облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Додатково передбачається, що дотримання правил перебування людей на території та в приміщеннях закладу освіти є обовʼязковим.

Проєкт пропонує встановити перелік заборон щодо перебування на території та у приміщеннях закладу освіти для людей у стані спʼяніння, людей з небезпечними предметами та речовинами, а також людей з тваринами (крім таких, що використовуються в освітньому або виховному процесі).

Також планується обмежити коло людей, яких можна залучити до охорони закладів освіти. Заборона поширюється на: