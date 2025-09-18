У США зняли з ефіру популярне вечірнє шоу Джиммі Кіммела через висловлювання про вбивство Чарлі Кірка

Медіакомпанія Walt Disney Co. вирішила зняти з ефіру телеканалу ABC вечірнє ток-шоу Джиммі Кіммела після слів ведучого про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка у США.

Про це пишуть CNN і Bloomberg.

У випуску за 15 вересня Кіммел розкритикував MAGA за спробу використати вбивство Кірка в політичних цілях.

«Ми побачили нове дно у виконанні прихильників MAGA, які намагалися зобразити цього хлопця, що вбив Чарлі Кірка, кимось іншим, а не одним із них», — сказав ведучий в ефірі шоу.

Американські організації за свободу слова розкритикували ABC за «боягузтво». Зокрема, посадовець Адміністрації президента США, який відповідає за ліцензування місцевих станцій телеканалу ABC, публічно тиснув на медіа, аби вони «покарали Кіммела».

Після цього речник ABC заявив, що випуск шоу припиняється «на невизначений термін».

В офіційному повідомленні компанія Disney заявила, що призупинення стартувало з вечірнього випуску від 17 вересня.

Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення. За його словами, у Кіммела «нульовий талант», а його рейтинги нижчі, ніж у Стівена Колбера — іншого журналіста, який веде вечірнє шоу. Трамп додав, що зараз залишаються «два невдахи» — Джиммі Фелон і Сет Маєрс — ведучі шоу на каналі NBC.