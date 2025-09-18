Трамп визнав «Антифа» терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп оголосив терористичною організацією ліворадикальний рух «Антифа», який виступає проти фашизму та нацизму.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Із задоволенням повідомляю багатьом нашим патріотам США про те, що я оголошую «Антифа» — хвору, небезпечну, ліворадикальну катастрофу — великою терористичною організацією», — йдеться у дописі.

Трамп додав, що «наполегливо рекомендує» провести ретельне розслідування джерел фінансування антифашистів «відповідно до найвищих американських правових стандартів та практик».

Представник Білого дому заявив CNN, що це «лише одна з багатьох дій, які президент США здійснить для боротьби з лівими організаціями, які розпалюють політичне насильство».

Раніше Трамп уже пропонував визнати рух «Антифа» терористичним у 2020 році на тлі протестів через вбивство Джорджа Флойда. Зараз він повернувся до цієї ідеї після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.