Трамп визнав «Антифа» терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп оголосив терористичною організацією ліворадикальний рух «Антифа», який виступає проти фашизму та нацизму.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Із задоволенням повідомляю багатьом нашим патріотам США про те, що я оголошую «Антифа» — хвору, небезпечну, ліворадикальну катастрофу — великою терористичною організацією», — йдеться у дописі.
Трамп додав, що «наполегливо рекомендує» провести ретельне розслідування джерел фінансування антифашистів «відповідно до найвищих американських правових стандартів та практик».
Представник Білого дому заявив CNN, що це «лише одна з багатьох дій, які президент США здійснить для боротьби з лівими організаціями, які розпалюють політичне насильство».
Раніше Трамп уже пропонував визнати рух «Антифа» терористичним у 2020 році на тлі протестів через вбивство Джорджа Флойда. Зараз він повернувся до цієї ідеї після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.
- «Антифа» — загальна назва для рухів, організацій та окремих осіб, які мають на меті боротьбу з фашизмом, расизмом, ультраправими й неонацистськими ідеологіями. Учасники зазвичай діють автономно, організовують акції протесту, займаються просвітництвом, іноді застосовують радикальні методи спротиву щодо ультраправих екстремістів — фізичне насильство та пошкодження майна.