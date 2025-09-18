Росія атакувала Україну 75 дронами. Як спрацювала ППО

У ніч проти 18 вересня війська РФ запустили для атаки на Україну 75 безпілотників. Більшість із них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів цієї ночі ворог запускав з Курська, Міллерова і Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знешкодила 48 ворожих дронів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Решта 26 ударних БпЛА влучили в 6 місцях.