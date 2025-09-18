Росіяни обстріляли залізницю на Полтавщині — поранено людину, затримуються поїзди

У ніч на четвер, 18 вересня, російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Миргородського району Полтавської області.
Про це повідомляє очільник ОВА Володимир Когут.
У результаті атаки на залізниці зайнялися пожежі. Поранень зазнала одна людина.
Також у регіоні через обстріл тимчасово знеструмлені кілька дільниць залізниці, повідомляє «Укрзалізниця». Там залучили тепловози.
У межах 3 годин затримуються такі поїзди:
- Херсон — Краматорськ;
- Харків, Ізюм — Львів;
- Львів — Харків, Ізюм;
- Кременчук — Київ.
Станом на 07:00 18 вересня залізничникам вдалося локалізувати пошкодження і подати напругу — поїзди (зокрема і приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом.
- Напередодні, вночі 17 вересня російська армія також атакувала і намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу «Укрзалізниці». Через це затримувалися поїзди Одеського та Дніпровського напрямку.