На Тернопільщині працівник ТЦК напідпитку спричинив кілька ДТП і наїхав на інспектора поліції

У Тернопільській області працівник ТЦК та СП на автівці втікав від патрульних і наїхав на одного з інспекторів. Його затримала поліція.

Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

Як видно на відео, поширеному в соцмережах, кілька автівок патрульної поліції переслідують чорну Skoda Fabia, а потім водій в’їжджає в службові авто та вантажівку.

Після цього водія Skoda затримала поліція. За їхніми даними, порушником виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області. Правоохоронці з’ясували, що за кілька годин до цього інциденту він вчинив ще дві ДТП дорогою з міста Збараж.

Попередньо, затриманий був у стані алкогольного спʼяніння. Під час переслідування, окрім службових авто та вантажівки, він зіткнувся з автомобілем Audi.

Наразі вирішується питання про притягнення фігуранта до відповідальності за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення — зокрема, про порушення правил дорожнього руху, залишення місця ДТП та керування автівкою у стані алкогольного спʼяніння.

Також поліція має намір затримати працівника ТЦК та СП за опір працівнику правоохоронного органу.

Інцидент зі своїм співробітником прокоментували в Тернопільському обласному ТЦК. Там зазначили, що військовий служить у Збройних силах України з жовтня 2020 року.

Зараз ТЦК проводить власне службове розслідування. Там зʼясували, що на момент події військовий перебував у відпустці.

У ТЦК наголосили, що засуджують «будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця».