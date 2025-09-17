Данія закупить високоточну зброю великої дальності для протидії загрозам з боку Росії

Данія вирішила придбати високоточну зброю великої дальності, щоб протистояти загрозі, яку становить Росія для країн Європи.

Про це заявила премʼєрка Данії Метте Фредеріксен, пише Reuters.

За її словами, немає сумнівів, що Росія буде загрозою для Європи та Данії на довгі роки. На тлі цього країна цього року вже збільшила свій військовий бюджет.

Водночас данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен уточнив, що країна закупить ракети та безпілотники, здатні вражати цілі на ворожій території. Він не вказав, про яку саме зброю йдеться і скільки уряд на це витратить.

Минулого тижня в Данії заявили, що витратять 58 мільярдів данських крон (понад $9 мільярдів) на європейські системи протиповітряної оборони, що є найбільшою закупівлею зброї за всю історію країни.