FT: Євросоюз почав готувати механізм передачі Україні €170 млрд із заморожених активів РФ

У Європейському Союзі почали обговорювати способи використання заморожених активів Росії у рамках механізму «репараційних кредитів» Україні на суму €170 мільярдів. Повернути їх собі Росія зможе лише, якщо погодиться виплатити репарації.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з планами ЄС.

За їхніми словами, у планах ЄС — можливість фактичного переведення російських грошей до України без прямої конфіскації активів.

Одна зі схем передбачає, що грошові залишки російських активів, які зберігаються у бельгійському банку Euroclear, використовуватимуть для купівлі безвідсоткових облігацій ЄС. Залучений капітал потім передаватимуть Україні траншами.

Приблизно 170 зі €194 мільярдів російських активів, що зберігаються в Euroclear, вже нараховані та наразі перебувають як грошові залишки на рахунках банку.

Другий варіант передбачає використання спеціальної організації для управління фінансуванням, що може дозволити участь не лише країнам ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулого тижня підтримала ідею, що репараційні кредити потрібно буде повернути лише в тому випадку, якщо Росія погодиться компенсувати Києву збитки від вторгнення. Така схема дозволяє передавати Києву заморожені російські активи без їх формального вилучення.

Як пише FT, Брюссель активізував роботу над пропозицією, оскільки перспективи мирного врегулювання залишаються туманними: Росія продовжує дотримуватись максималістських цілей в Україні, а адміністрація президента США Дональда Трампа не виявляє готовності посилити економічний тиск на Москву або збільшити військову допомогу Києву.

Вашингтон також підштовхує союзників до використання самих російських активів, а не лише прибутку від них, який торік вже пішов на забезпечення кредиту Україні в €50 мільярдів. У записці США, розісланій країнам «Великої сімки», яка опинилася у розпорядженні FT, йдеться, що G7 повинні «розглянути можливість конфіскації (або іншого використання) основного капіталу російських активів, щоб профінансувати оборону України».

Міністри фінансів ЄС, які збираються цього тижня у Данії, планують обговорити ідею репараційних позик. Плани Єврокомісії спрямовані на те, щоб оминути заперечення низки країн, зокрема Бельгії, Німеччини та Франції, які побоюються, що вилучення основного капіталу, а не лише відсотків, вийде за межі закону або підірве довіру до євро як резервної валюти, пише FT.

Україна розраховує на $50 мільярдів бюджетної підтримки наступного року — крім військової допомоги, й основне навантаження ляже на Європу, враховуючи відмову Вашингтону надавати подальшу допомогу, йдеться в публікації.

Медіа наголошує: поки що ключові елементи схеми обговорюють.

Ще однією перешкодою є забезпечення того, щоб основні активи залишалися замороженими. Наразі санкції ЄС, під які потрапляють російські активи, потребують одностайної підтримки держав-членів Євросоюзу для продовження кожні шість місяців.

За словами джерела FT, випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами, вимагатиме гарантій, що режим санкцій діятиме протягом усього терміну кредиту.