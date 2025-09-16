Після того як минулого тижня дрони залетіли на територію Польщі, місцеві жителі бояться, що війна Росії проти України поступово переходить до них, пише The Wall Street Journal. Видання розповідає історії кількох людей, одна з них — Катаржина Дзвяґала. Вона живе у Вигалеві — селі за 40 хвилин їзди від кордону Польщі з Україною. Збираючи в середу вранці дітей до школи, Катаржина почула глухий удар. Але дізналася, що звук виник через дрон, лише коли вчителі скасували заняття. Вона каже, що дітей це все дуже налякало.

Російський дрон, який згодом залетів на територію Румунії, викликав нову порцію хвилювань і «сколихнув і без того крихкі нерви поляків», пише WSJ. Едіта і Томаш Вєчорек із селища Кшивовежби на сході Польщі пили каву, коли на їхні телефони прийшло сповіщення від уряду про безпілотник у Румунії. Але жодних вказівок, що робити, не було — це їх водночас налякало і роздратувало. Едіта сказала журналісту, що хоче, аби уряд проводив навчання для людей щодо того, як реагувати на дрони. Після того як дрон врізався у дім в селі поблизу, її 12-річна донька відмовилася спати на другому поверсі будинку. «Ніхто з нас не знає, що робити в разі масової атаки безпілотників. І що ще важливіше — у нас тут немає жодних укриттів. Ми ризикуємо найбільше», — каже вона.

Напередодні жовтневих парламентських виборів у Чехії колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш, чия партія ANO зараз лідирує, заявив про плани скасувати празьку ініціативу щодо поставок Україні артилерійських боєприпасів, пише Politico. Прага розпочала постачати боєприпаси у 2024 році у відповідь на затримки США з наданням снарядів Україні — і завдяки цьому здобула значний політичний вплив. Критики Бабіша попереджають, що скасування цієї ініціативи зашкодить як Празі, так і Києву.

AI Jazeera розповідає про те, як вбивство українки Ірини Заруцької стало «політичною манною небесною» у прагненні Трампа розгорнути війська у Вашингтоні та Лос-Анджелесі для боротьби з міською злочинністю. Водночас міська влада заперечує потребу в цьому і каже, що у виборчих округах знизився рівень злочинності. Президент США заявив, що кров Заруцької «на руках демократів, які відмовляються садити поганих людей до в’язниці». Він мав на увазі підозрюваного в убивстві темношкірого чоловіка на ім’я Декарлос Браун — молодший, який мав психічні захворювання і попередні арешти та відсидів понад п’ять років за пограбування.

Видання також припускає, що українські чиновники вирішили не втручатися в ці суперечки, бо вважають інцидент внутрішньою справою США. Однак політолог В’ячеслав Ліхачов розповів AI Jazeera, що в Україні «немає традиції дотримуватися двопартійного паритету і не втручатися у внутрішньопартійні розборки в Америці». Він передбачив, що Зеленському, можливо, доведеться зробити публічну заяву, щоб заспокоїти Трампа і прихильників MAGA.

